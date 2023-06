Das sagt Reinhold Messner den jungen Klimaklebern

„Den Kindern, die mit 16 die Schule schwänzen, möchte ich ab und zu sagen: Es ist leicht, aus einer Position des Wohlstands zu kritisieren, dass wir die Erde kaputt gewirtschaftet und an den Rand des Untergangs gebracht hätten. Ob diese jungen Menschen bereit sind, auf Teile ihres Wohlstands und ihres Konsums zu verzichten, das ist die Frage“, sagt der 1944 geborene und in entbehrungsreichen Verhältnissen aufgewachsene Bergsteiger in einem aktuellen Interview dem Magazin „Playboy“.