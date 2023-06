Klimawandel setzt die Almwirtschaft unter Druck

Aktuell sind etwa 7200 hauptberufliche Hirten in der österreichischen Almwirtschaft tätig. Sie bewirtschaften über 8000 Almen, was etwa 24 Prozent der österreichischen Grünlandfläche entspricht, so die Daten der Landwirtschaftskammer (LKÖ). In Österreich weiden etwa 300.000 Rinder, die jährlich über 55.000 Tonnen Milch produzieren. Zusätzlich halten die Almbauern etwa 13.700 Ziegen, 107.200 Schafe und 10.400 Pferde. Im Vergleichszeitraum von 1993 bis 1996 bis 2016 bis 2019 ist der Futterertrag um 13,8 Prozent gestiegen, während der Viehbestand um etwa 18 Prozent gesunken ist.