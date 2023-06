Kurzes Durchatmen, dann wieder Starkregen erwartet

Nach den heftigen Gewittern am Donnerstag in weiten Teilen Österreichs waren die Einsatzkräfte bis in die Abendstunden gefordert. Im niederösterreichischen Amstetten etwa wurden Teile eines Innenstadthotels überflutet. Während der Westen des Landes mit sommerlichen Temperaturen und Sonnenschein glänzt, bleibt es im Osten weiterhin brenzlig: Im Laufe des Freitags wird erneut lokaler Starkregen erwartet.