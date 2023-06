Passant von Pkw erfasst

Nur einen kurzen Moment hat eine Lenkerin aus dem Burgenland offenbar nicht aufgepasst, schon ist es passiert. Als die 22-Jährige am Mittwoch gegen 17.45 Uhr mit ihrem Pkw auf der Bahnhofstraße in Fürstenfeld (Stmk.) stadteinwärts unterwegs war, stoppte auf der anderen Fahrbahnseite ein Bus in der Haltestelle. Ein 16-jähriger Bursch stieg aus und wollte die Straße hinter dem Bus überqueren. Zu spät sah die Autofahrerin aus dem Bezirk Güssing den Jugendlichen, sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Ihr Pkw stieß den Fußgänger nieder. Der 16-Jährige stürzte und blieb auf dem Asphalt liegen. „Wir hatten uns große Sorgen um den Burschen gemacht. Zum Glück waren die Verletzungen nicht so schlimm, wie es der erste Eindruck vermittelt hat“, berichteten die Einsatzkräfte. Um sicher zu gehen, wurde der Patient nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins Landeskrankenhaus Graz gebracht. Ein Alkotest bei der 22-Jährigen verlief negativ.