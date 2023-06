WAC-Ass auch in Venedig ein Thema

Vorbereitung startet mit Test in Velden

Der Trainingsstart für die neue Saison erfolgt mit geplanten fünf bis sechs Neuen (darunter auch ein Israeli!) am 26. Juni. Nur vier Tage später beginnt mit dem ersten Test beim ATUS Velden (dem man so zum 100-Jahr-Jubiläum und dem erstmaligen Liga-Aufstieg gratuliert!) die WAC-Zukunft dann so richtig.