Play-off-Halbfinale: WAC - Lustenau ab 19 Uhr LIVE

Zudem ist der WAC unter Schmid derzeit gut in Form: Seit acht Spielen sind die „Wölfe“ ungeschlagen (fünf Siege, drei Remis), in den letzten drei Partien durfte jeweils „Siegesgeheul“ angestimmt werden. „Wir können mit jeder Menge Selbstvertrauen ins Spiel gehen, der Glaube an die eigenen Stärken ist bei den Spielern längst wieder zurück“, so Schmid, der personell nahezu aus dem Vollen schöpfen kann. Ein Fragezeichen steht nur hinter Thorsten Röcher, der sich während der Partie in Ried (1:2) am Freitag und danach mehrfach übergeben musste.