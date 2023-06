Eingeschleppte Insekten erobern die Steiermark

Sensationsfund auf der Grazer Schöckelstraße Ende April: Im Zuge der „City Nature Challenge“, bei welcher die Artenvielfalt in 482 Orten weltweit vier Tage lang dokumentiert wird, fotografierte ein Grazer Biologiestudent eine Raubwanze. Damit wurde die eigentlich in Nord- und Mittelamerika vorkommende Art zum ersten Mal in Österreich nachgewiesen.