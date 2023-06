Altbekanntes Duo übernimmt Klagenfurter Airport

Noch keine konkreten Pläne

Während K-BV-Chef Martin Payer betont, dass Orasch am Flughafen Klagenfurt keine Rolle mehr spiele, will das neue Duo erst einmal schauen, dass der Flugbetrieb aufrecht bleibt. “Wir müssen den Fokus auf unser Kerngeschäft legen“, betont Wild, der in Zukunft aber auch alte Märkte, wie Deutschland, wieder zurückgewinnen möchte. Landesvize Gruber hat aber für die beiden neuen Bosse einen klaren Auftrag: „Gleich am Anfang muss es einen Kassasturz geben.“