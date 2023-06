Neuerlicher Brandalarm in Wiener Krankenhaus!

In den frühen Abendstunden, gegen 17.30 Uhr, ging in der Zentralfeuerwache Am Hof eine Alarmmeldung ein, die bei dem einen oder anderen Feuerwehrmann mit Sicherheit Sorgenfalten auslöste. Ein Melder hatte in dem Gebäude offenbar Rauch oder sogar Flammen registriert. In Windeseile machten sich gleich mehrere Fahrzeuge, darunter auch eine große Drehleiter, auf den Weg in die Landstraßer Hauptstraße. Die Einsatzfahrzeuge parkten mit Blaulicht vor den Augen zahlreicher besorgter Passanten und Kaffeehausbesucher.