Landbus in Lustenau krachte gegen Schild und Baum

Am Dienstagmorgen um 7.55 Uhr fuhr ein 53-jähriger Busfahrer mit seinem Landbus auf der Schützengartenstraße in Lustenau in südliche Richtung. Im Bus befanden sich neben dem Chauffeur eine Schulklasse samt Lehrern und ein weiterer Fahrgast. Der Lenker war damit beschäftigt, die Fahrkarten für die Schüler auszustellen, als er die Kontrolle über den Bus verlor.