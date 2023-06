Chef wollte Debra Messing „Hühnerbrüste“ verpassen

Während der Podiumsdiskussion „The Magic of Will & Grace“ im Paley Center for Media zum 25. Jubiläum der Serie verriet die 54-jährige Schauspielerin, dass die Macher der beliebten NBC-Sitcom wollten, dass sie in der Rolle der hochnäsigen Innenarchitektin Grace Adler „große Brüste“ hat.