Salzburg als Zwischenstation für Tausende Juden

„Brücke schaffen Verbindungen und sind Orte der Begegnungen“, sagt Elie Rosen. Der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg eröffnete am Dienstag die neue Ausstellung am Marko-Feingold-Steg (früher Makartsteg) in der Mozartstadt. Diese widmet sich jüdischen Personen, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Salzburg gestrandet sind und in den Nachkriegswirren nach einem neuen, sicheren Aufenthaltsort suchten. Zigtausende sogenannter „Displaced Persons“ (kurz DPs) lebten in diesen Jahren in Transitlagern, die sich auf das gesamte Bundesland verteilten. Neben städtischen Camps, wie im Mozarteum oder im Müllnerbräu, fanden DPs auch Zwischenstationen in Hallein, Puch, Bad Gastein, St. Gilgen oder Saalfelden.