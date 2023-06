28.000 Steirer können sich Nachhilfe nicht leisten

Die Kosten für Nachhilfe sind in der Steiermark massiv gestiegen, wie eine aktuelle Studie der Arbeiterkammer Steiermark belegt. 16,3 Millionen geben Eltern in der Steiermark im laufenden Schuljahr für Nachhilfe aus - das ist deutlich mehr als im Vorjahr. Besonders tragisch: Nachhilfe ist mittlerweile so teuer geworden, dass 28.000 Kinder, die Nachhilfe brauchen, diese nicht bekommen, weil die Eltern sich diese schlicht nicht leisten können.