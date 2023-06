Richter verurteilte Todeslenker zu 15 Monaten

„Nun ist es Zeit, Klartext zu reden. Der Angeklagte hat in fahruntauglichem Zustand die 57-jährige Frau niedergemäht und sich nicht mal um das sterbende Opfer gekümmert“, wettert Staatsanwalt Wilfried Siegele in seinem Schlussplädoyer am Landesgericht Feldkirch am Montag. Aus der Sicht des öffentlichen Anklägers habe der aus Italien stammende Todeslenker alles andere als ein reumütiges Geständnis abgelegt. Seine Forderung: Eine unbedingte Freiheitsstrafe von mehr als eineinhalb Jahren.