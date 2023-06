Bienenschwarm-Alarm an beliebtem Urlauberstrand

Am Badestrand 8 in Lignano Sabbiadoro waren am Sonntag die Bienen los. „Viele Touristen waren zu dieser Zeit am Strand und haben die Sonne und das Meer genossen“, berichtet ein „Krone“-Lesereporter. Plötzlich wurde der Badespaß von Geschrei überschattet. Unter einem Sonnenschirm haben es sich nämlich zigtausende Bienen niedergelassen. Zwar seien die Tierchen friedlich gewesen, dennoch wurde ein Teil des Strandes abgesperrt.