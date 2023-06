Matrei und GemNova: Land stellt Millionen-Paket

Um der von Insolvenz bedrohten Gemeinde Matrei in Osttirol finanziell unter die Arme zu greifen, beschloss die Tiroler Landesregierung am Montag, 6,6 Millionen Euro an Bedarfszuweisungen zur Verfügung zu stellen. Auch für das Sanierungsverfahren der GemNova werden Mittel zur Verfügung gestellt.