82-Jähriger besserte mit Drogendealen Pension auf

Not macht erfinderisch

Als Motiv gab der Mann an, dass er - nachdem er 35 Jahre zur See gefahren war, teils auch als Kapitän - mit seiner Pension von rund 800 Euro nicht ausgekommen sei. Anfangs habe er sich mit Gartenarbeit sein Budget aufgebessert. Dies sei dann aber wegen gesundheitlicher Probleme nicht mehr möglich gewesen. „Das ist die allerletzte Warnung“, meinte die Richterin. „Ich werde so etwas nie wieder tun“, versprach der betagte Seemann.