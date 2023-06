Nicht einmal „Gelbe Karte“ kann Verstappen bremsen

Am Ende stand der 40. GP-Sieg seiner Karriere fest, der 99. in der Geschichte von Red Bull Racing. „Ich bin nicht in die Formel 1 gekommen, um Rekorde zu brechen. Ich versuche immer, das Beste herauszuholen und zu gewinnen“, lächelte Verstappen, dem in der ewigen Bestenliste nur noch ein Sieg auf den legendären Ayrton Senna fehlt.