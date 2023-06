Speckfest: Hier wird verkostet und probiert

Auf der Genussmeile in der Wulfeniastadt drängten sich am Samstag Jung und Alt, um an den zahlreichen Standeln Bauch-, Schinken- oder Karreespeck zu verkosten und diese Köstlichkeiten natürlich auch mit nach Hause zu nehmen. Neben zahlreichen Anbietern, die mit dem Ansturm sehr zufrieden waren, freute sich auch Veranstalter Albert Jank: