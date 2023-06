Miliz: Fluchtkorridor in die Ukraine errichtet

Das „Russische Freiwilligenkorps“ und die „Legion Freiheit Russlands“ kämpfen zwar aktuell aufseiten der Ukraine, bestehen aber aus russischen Nationalisten. In der Vergangenheit hat die Ukraine erklärt, keine Angriffe auf russisches Territorium durchgeführt zu haben. Doch die Indizien sprechen dafür, dass die Ukraine die Angriffe in Belgorod unterstützt hat. Dem Historiker Sergey Radchenko zufolge, der sich intensiv mit dem Krieg auseinandersetzt, ist das definitiv so. Warum sich Kiew bei einer derartigen Operation auf eine von einem Neonazi angeführte Truppe verlässt? „Sie haben wahrscheinlich niemanden anderes“, so Radchenko gegenüber krone.at. Die Ukraine wolle „in der Grenzregion Unruhe stiften, die Inkompetenz der russischen Armee zeigen und so Putin schwächen, außerdem in einer Art psychologischer Kriegsführung Panik schüren.“