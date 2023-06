Erste Vertragspartner stellen Zusammenarbeit ein

Buchverlag beendet jetzt die Zusammenarbeit

„Mit Erschütterung haben wir in den letzten Tagen öffentlich gewordene Vorwürfe gegen Till Lindemann verfolgt. Unser Mitgefühl und unser Respekt gilt den betroffenen Frauen“, heißt es in einem Statement von „Kiepenheuer & Witsch“. Bei dem Verlag erschien 2013 Lindemanns Buch „In stillen Nächten“. In dem Gedichtband finden sich auch Darstellungen sexueller Gewalt, die der Verlag zuletzt noch sehr vehement und wegen der „künstlerischen Freiheit“ verteidigt hatte und für eine Trennung zwischen Autor und dem „lyrischen Ich“ geworben hatte.