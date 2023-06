Lehrling sucht Lehrling: Top-10-Betrieb Helvetia

Die Lehrlinge bei Helvetia bekommen also während der Ausbildung auf jeden Fall Einblick in die verschiedenen Unternehmensbereiche. „Wir rotieren jeden sechsten Monat, d.h. ein Lehrling kommt hier in die verschiedensten Abteilungen und bekommt so auch einen echten Einblick in die Versicherungsbranche“, lobt Zainab die breit aufgestellte Ausbildung. Positiv hebt die 19-Jährige vor allem auch hervor, wie wichtig Weiterbildung in dem Unternehmen ist. „Weil es doch sehr wichtig ist in der Versicherungsbranche, dass man sich weiterbildet, weil da auch immer wieder was Neues kommt oder man was Neues lernen muss“, so Zainab im Gespräch mit Sarah Jahn.