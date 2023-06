Hallein lockt mit „Fest-Verlustgefühlen“

Rainer Candido meint mit einem Blick auf die Landeshauptstadt süffisant: „Alle Salzburger mit Fest-Verlustgefühlen sind herzlich willkommen.“ Der Chef des Halleiner Tourismusverbandes (TVB) hat leicht lachen. In der Stadt Salzburg tobt seit Monaten ein heftiger Polit-Streit um die Feste in der Innenstadt – Candido selbst fährt für das Halleiner Stadtfest am 1. Juli schwere Geschütze auf. „Es wird ein Fest mit Festival-Charakter“, sagt er stolz. Er kann auf die Unterstützung der Stadtpolitik zählen.