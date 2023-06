Futuristisches aus Holz im Tennengau

Ein Ort für Feste und den Wochenmarkt

Durch bewegliche Tresen und eine Bühne kann der Bauernbogen von einer Markthalle in einen Festsaal umgebaut werden. „Dann haben wir Platz für 50 bis 60 Personen“, sagt Georg Buchegger vom Bauernbogen. Sessel und Tische sollen zum Verweilen einladen. Was der Bauernbogen kostet, will Buchegger nicht verraten. Seine OG übernimmt einen Großteil der Kosten. Ab September ist die Halle an drei Tagen in der Woche geöffnet. In Zukunft soll der Markt auch draußen auf dem Vorplatz stattfinden. Dafür laufen die Gespräche noch.