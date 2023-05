Algerier-Clans im Visier: „Brutal und aggressiv!“

Macheten-Mord und Home Invasion

Die Banden gehen nämlich immer häufiger gegen Polizisten, Verräter in den eigenen Reihen oder rivalisierende Clans „brutal“ vor. Messerstiche, Mordversuche und Morde, wie etwa der tödliche Machetenangriff in der Brigittenau vom April - bei dem ein Landsmann zerstückelt wurde - beweist, inklusive. So wurde etwa erst jetzt klar, dass eine Home Invasion vom Jänner 2021 in der Brigittenau durch sechs Männer auch auf das Konto der Nordafrikaner geht. Auch ein mysteriöser, tödlicher Fenstersturz in Ottakring im Sommer 2020 konnte den Algeriern zugeordnet werden.