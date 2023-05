Wohnkosten stiegen weniger als Haushaltseinkommen

Trotz der hohen Inflation sind laut Statistik Austria zumindest von 2012 bis 2022 die Wohnkosten etwas weniger gestiegen als die verfügbaren Haushaltseinkommen. Generaldirektor Tobias Thomas betonte am Mittwoch in Wien, dass es derzeit auch keine Indikatoren gebe, dass sich dies in nächster Zeit ändern könnte.