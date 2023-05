Regionale Spezialität eng mit Region verstrickt

Am Wochenende ist es wieder so weit. Am 3. und 4. Juni (Samstag und Sonntag) findet in der Innenstadt von Hermagor wieder das alljährliche Speckfest statt. Bereits zum 29. Mal können sich Besucher vom Geschmackserlebnis aus der Selch überzeugen und den Speck entlang der Genussmeile durch die Innenstadt verkosten.