Erler/Miedler in erster Paris-Runde ausgeschieden!

Denn Seite an Seite scheiterten die aktuell besten ÖTV-Doppel-Cracks Alexander Erler/Lucas Miedler knapp an den als Nummer 5 gesetzten Lloyd Glasspool/Harri Heliovaara (GBR/FIN) mit 6:7(3), 6:4, 3:6. Dafür setzte sich im Österreicher-Duell Sam Weissborn gegen Philipp Oswald in einem 2:33-Stunden-Marathon durch. Weissborn und sein monegassischer Partner Romain Arneodo, mit dem er im April sensationell das Endspiel von Monte Carlo erreicht hatte, besiegten Oswald und Robin Haase (NED) in einem leidenschaftlichen Kampf auf Court 5 mit 3:6, 7:6(4), 7:6(8).