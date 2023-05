Bayern-Knaller! „Neustart“ mit Rummenigge & Hoeneß

Tuchel: „Gas geben, um die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen!“

Tuchel, der sich seine ersten Bayern-Monate nach dem Blitzeinstieg Ende März auch ganz anders ausgemalt hatte, will in der kommenden Spielzeit wieder Fußball und Siege liefern, denen das Gütesiegel „Bayern-like“ anhaftet. „I hate to lose!“, sagte Tuchel. Er will nicht mehr viel verlieren, sondern alles gewinnen. Darum müsse man nun „Gas geben, um die bestmöglichen Entscheidungen zu treffen“, wie er sagte.