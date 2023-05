Wegen Mordverdacht: Leons Papa weiterhin in U-Haft

Die Entscheidung ist erneut gefallen! Der unter Mordverdacht geratene Papa von Leon (6) muss weitere zwei Monate in U-Haft bleiben. Sein Sohn wurde im August des Vorjahres tot in der Kitzbüheler Ache bei St. Johann in Tirol entdeckt. Zuletzt hatte das Oberlandesgericht Innsbruck der Haftbeschwerde des Beschuldigten gegen die Verhängung der U-Haft nicht Folge gegeben.