Bei Tuningtreffen hagelte es 72 Anzeigen

Am Samstag wurde während eines Tuningtreffens in Hofkirchen an der Trattnachm (Bezirk Grieskirchen) ein Verkehrsschwerpunkt durchgeführt. Bei der Kontrolltätigkeit durch Polizeistreifen des Bezirkspolizeikommandos Grieskirchen-Eferding sowie Streifen der Landesverkehrsabteilung OÖ konnten 72 Anzeigen wegen verkehrsrechtlicher Übertretungen erstattet werden. Zwei Kennzeichen mussten vor Ort wegen grober technischer Mängel abgenommen werden.