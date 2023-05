Beweis erbracht: Babler ist eindeutig Marxist

Viele mögen SPÖ-Angreifer Andi Babler für seine klaren Ansagen, etwa „Ich bin Marxist“. Oder auf die Frage, ob er Marxist sei: „Nein, überhaupt nicht.“ (Babler bei zwei TV-Interviews innerhalb von zwei Tagen.) Oder drittens für die Ansage (gestern in der „Krone“), er habe zum Marxismus nur dasselbe gesagt wie SPÖ-Übervater Bruno Kreisky. Das kann man aber nur sagen, wenn man Kreisky nicht verstanden hat oder darauf spekuliert, dass niemand mehr weiß, was Kreisky gesagt hat. Der stellte nämlich einmal auf Nachfrage klar, Karl Marx sei für die Gesellschaftstheorie genauso wichtig aber auch so überholt wie Isaac Newton für die Physik.