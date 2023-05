Elfjähriger wählte Notruf und wurde angeschossen

Der Elfjährige hatte am frühen Samstagmorgen auf Bitten seiner Mutter die Polizei alarmiert. Diese gab bei der Einvernahme an, dass der Vater eines anderen gemeinsamen Kindes „wütend“ zu dem Haus in der Stadt Indianola im US-Staat Mississippi gekommen sei und sie Angst gehabt habe. Aderrien erlitt durch den Schuss einen Lungekollaps, Rippenbrüche und eine Verletzung an der Leber. Er konnte das Krankenhaus aber inzwischen wieder verlassen.