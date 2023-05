Infantin Sofia glänzt im fuchsiafarbenen Jumpsuit

Bei strahlendem Sonnenschein feierte die spanische Königsfamilie am Donnerstag die Konfirmation von König Felipes und Königin Letizias jüngster Tochter Sofia. Die Infantin legte an der Seite ihrer Mutter und ihrer Schwester, Kronprinzessin Leonor, einen großen Auftritt in einem leuchten fuchsiafarbenen Jumpsuit hin und zog damit alle Blicke auf sich.