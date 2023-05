Spaniens Kronprinzessin Leonor hat die Matura

„Ihre Liebe zu tiefgreifenden Gesprächen kennt keine Grenzen. Ihre unerschütterliche Leidenschaft für das Lernen, das Verständnis für Menschen und das Interesse für verschiedene Perspektiven hat Ihren Aufenthalt am UWC wirklich bereichert. Wir werden Ihren Sinn für Humor vermissen“, sagte die Tutorin laut spanischen Medien über Leonor. Die Prinzessin, die am 31. Oktober volljährig wird, hatte die Königsresidenz Palacio de la Zarzuela verlasen, um ihre Ausbildung in Wales fortzuführen.