So tankte Russell Energie fürs Monaco-Wochenende

„Befriedigendes Rennen“

Nach der wetterbedingten Absage des Imola-Grand-Prix wird auch Russell wieder darauf brennen, ein Rennen zu fahren. In Monaco ist‘s an diesem Wochenende so weit. Und der Mercedes-Pilot wird durchaus selbstbewusst an den Start gehen. Beim letzten Rennen in Miami belegte er Platz vier. Er, von Startplatz sechs aus ins Rennen gegangen, sprach danach von einem „befriedigenden Rennen“. Erst recht, weil er beide Ferrari-Piloten hinter sich ließ. Während Carlos Sainz und Charles Leclerc Fünfter und Siebenter wurden, belegte Mercedes mit Russell und Hamilton die Plätze vier und sechs.