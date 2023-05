Durch einfachen Betriebskosten-Check Geld sparen

Betriebskosten sind, schon wenn sie korrekt sind, eine Belastung. Wenn man auch noch befürchten muss, dass sie ungerechtfertigt hoch sind, dann am besten den direkten Weg zur Arbeiterkammer wählen. Die bietet in Kooperation mit dem Land Kärnten bereits zum zehnten Mal den kostenlosen Betriebskostencheck für Miet-, Genossenschafts- und Eigentumswohnungen an.