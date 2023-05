Streichung des nächsten „echten“ Postamts geplant

Acht Gemeinden ohne Postpartner

Sollte im Herbst dennoch das Aus kommen, hätte der einwohnermäßig viertgrößte Bezirk Oberösterreichs nur noch in Ottensheim und Gallneukirchen „echte“ Postämter. In acht der 25 Gemeinden fehlt derzeit sogar eine Postpartnerstelle. Ob die rund 4300 Leonfeldner im Falle einer Schließung ihre Briefe und Pakete in einem neuen Postpartnergeschäft im Ort abgeben werden können, ist derzeit noch ungewiss.