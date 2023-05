Linz-Handballer erstmals seit 20 Jahren im Finale!

„Hexer“ Bokesch im Tor überragend

„Ich habe aber nie an uns gezweifelt! Es war eine überragende Teamleistung mit toller Deckung und einem super Torhüter“, strahlte Coach Milan Vunjak. Dessen Team gut startete, dank sechs verschiedenen Torschützen 6:3 führte. Nach einem Unterzahlspiel geriet man kurz in Rückstand (9:10/20. Minute). Doch Alex Hermann und Co. fighteten schnell zurück, führten zur Pause 13:12. Ehe die Show von „Hexer“ Markus Bokesch im Tor ihren Höhepunkt fand - er parierte gleich 18 (!) Würfe. Trotz teilweiser 7-Tore-Führung (28:21/52.) wurde es am Ende für die Linzer noch knapp - aber mit Happy End!