Arielle-Team im Interview ++ Action-Arnie in Fubar

Unter anderem feiern wir diese Woche die Rückkehr eines absoluten Klassikers aus Kindheits- und Jugendzeiten. Nach über 30 Jahren kommt nämlich Arielle, die Meerjungfrau als Realspielfilm zurück. Im krone.tv-Interview sprechen Regisseur Rob Marshall und Komponist Alan Menken über das Remake. Außerdem: In der Action-Comedy-Serie „Fubar“ spielt Arnold Schwarzenegger einen Ex-Spion des CIA, der herausfindet, dass seine Tochter ebenfalls für die CIA tätig ist und dann plötzlich mit ihr gemeinsam arbeiten muss. Und in „Platonic“ finden zwei ehemalige Freunde nach vielen Jahren wieder zusammen - doch schnell bricht ein ziemliches Chaos in ihren Leben aus.