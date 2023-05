Prigoschin warnt vor ähnlicher Revolution wie 1917

Moskau hält an militärischen Zielen fest

Der Kreml ist nach eigenen Angaben nicht an einem Einfrieren des Konflikts in der Ukraine interessiert. Russland werde die militärische Spezialoperation bis zum Ende führen, bis es seine Interessen durchgesetzt und seine Ziele erreicht habe - entweder im Zuge der Kämpfe oder durch „andere zur Verfügung stehende Mittel“, so Kremlsprecher Dmitri Peskow am Mittwoch. Moskau bezeichnet den Krieg als „militärische Spezialoperation“.