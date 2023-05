Du hast also noch einiges vor im Skisport?

Ich träume von der Rückkehr auf das Weltcup-Podest. In meiner Karriere hab ich schon etwas erreicht. Aber ich wurde oft von Verletzungen ausgebremst, wenn es gut gelaufen ist. Das bisher war noch nicht das, was ich schaffen will oder kann. Deswegen soll es weitergehen, ich habe auf den Skipisten noch einiges vor.