Aus für fossilen Treibstoff bei Blaguss

„Für uns entscheidend ist, dass so wenig wie möglich klimaschädliches CO2 auf unseren Straßen ausgestoßen wird“, so die Geschäftsführer Thomas und Paul Blaguss. Die Reduktion von Dieselverbrauch und von fossilen Treibstoffen sei also unumgänglich. Darum wäre die Umstellung der Flotte auf HVO100 eine wichtige und richtige Trendwende, erklären die beiden. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt mit der gesamten Reisebusflotte bis zum Jahr 2035 klimaneutral zu sein.