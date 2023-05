Inter-Held wartet auch privat auf den großen Coup

Torgarant

Ob Frau Gandolfo am 10. Juni in Istanbul weilen wird, ist nicht überliefert. Dass sie ihrem Herzbuben die Daumen drückt, ist jedenfalls anzunehmen. Für Lautaro und Inter geht‘s um den Sensationssieg im Finale gegen Manchester City. Die Hoffnungen werden freilich wieder auf Kapitän Martinez ruhen. Der hatte zuletzt beständig seine Torjägerqualitäten unter Beweis gestellt. Sein Tor gegen Erzrivale Milan im Halbfinale war der sechste Treffer des Argentiniers in den letzten sechs Spielen.