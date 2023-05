Bezirke zeigen, wie viel Kultur in ihnen steckt

Schon zum 15. Mal können Wiens Basiskultur-Initiativen heuer mit dem „Wir sind Wien“-Festival zeigen, dass sie um Ideen für spannende Veranstaltungen nicht verlegen sind. Die Organisatoren bleiben dem bewährten Rezept treu: Nach der Eröffnung am 31. Mai gehört jeder Juni-Kalendertag „seinem“ Bezirk - von der Inneren Stadt am 1. Juni bis Liesing am 23. Juni. Wie bisher immer ist der Eintritt zu allen Veranstaltungen frei.