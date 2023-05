Saló: Wiener Stadtneurotiker der Generation Z

Live in Österreich

Saló ist mit dem Album „Subjektiv betrachtet“ nun auch auf großer Tour durch Österreich und Deutschland. Unter anderem ist er am 25. Mai in der Fluc Wanne in Wien zu Gast (bereits ausverkauft). Weitere Termine: 2. Juni im Orpheum Extra in Graz, 15. Juni Rockhouse Salzburg, am 18. Juni im Zuge des Lido Festivals in Linz, am 29. Juli beim Poolbar Festival in Feldkirch und am 29. September im Röda in Steyr.