SPÖ-Mitgliederbefragung: Wird Friede einkehren?

Am Montag weiß man, wer der nächste Parteichef wird. Nach dem Sieg muss ein Versöhnungsprozess starten. Es stellt sich die Frage, wer der beste Brückenbauer ist. Glauben Sie, dass dann nach der Mitgliederbefragung endlich Friede einkehren wird? Beteiligen Sie sich an der Diskussion in der Kommentarsektion, wir sind gespannt auf Ihre Beiträge!