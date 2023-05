Vom Fußball-Torjäger zum gefühlvollen Schlägertyp

Bei dem rasanten Mix aus Tennis und Squash, der in einem Glaskäfig gespielt wird, kommt es auf Kraft, Dynamik, Geschwindigkeit und ganz viel Gefühl an. Janko und sein Doppelpartner Dominik Bierent haben in der ersten Qualifikationsrunde der Boss Vienna Padel Open in der Steffl Arena all diese Elemente in ihrem Portfolio. Rafael Mendez, zwei Meter groß und ganz breite Schultern, sowie Javier Martinez sind trotzdem in allen Belangen überlegen, gewinnen 6:1, 6:1. Die Spanier, die Samstag erst zweieinhalb Stunden vor Spielbeginn in Schwechat gelandet waren, betreiben den Sport schon über 20 Jahre.