Juventus droht Strafe - auch Ronaldo involviert

Bilanzen beschönigt?

Juventus steht bereits wegen einer anderen Causa vor dem Sportgericht: Der Verein soll über Jahre Marktwerte seiner Spieler gefälscht und damit die Bilanzen beschönigt haben. Vom Verbandsgericht wurden Juve deshalb bereits 15 Punkte in der Liga abgezogen - das oberste italienische Sportgericht setzte die Strafe aber aus und gab den Fall zurück an das FIGC-Gericht. Dieses dürfte am kommenden Montag erneut zusammenkommen und dann erneut über eine - möglicherweise reduzierte - Strafe für den Verein beraten. Wann es wegen der neuen Anzeige zu einem Verfahren kommt, war zunächst unklar.