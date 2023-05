Auto-Überschlag auf der Flucht vor der Polizei

Zu einer Verfolgungsjagd ist es nach ersten Informationen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Eggenburg, Bezirk Horn, gekommen: Zwei Tschechen wurden beim Einbruch in ein Wohnhaus mit Fahrraddiebstahl auf frischer Tat von einem Passanten ertappt. Die rasante Flucht mit dem Auto endete mit einem Überschlag, dann ging es für die beiden Einbrecher zu Fuß weiter.